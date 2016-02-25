Сыктывкар, 26 февраля, 2016, 01:24 — ИА Регнум. Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Воркуту, где в результате аварии на шахте «Северная» погибли горняки. Министр возглавляет правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая на месте будет осуществлять координацию действий всех экстренных служб, сообщили в пресс-службе МЧС России.

.mchs.gov.ru Владимир Пучков — глава МЧС России

Уточняется, что самолётом Ан-148 из Москвы в Воркуту также были отправлены более 30 специалистов и экспертов, в том числе спасатели Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России, специалисты ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

Как передавало ИА REGNUM, днём 25 февраля в конвейерном штреке №412 шахты «Северная» на глубине около одного километра произошло обрушение горных пород. В шахте в этот момент находились 110 горняков. На поверхность были эвакуированы 80 человек. Двое шахтёров погибли, ещё восемь пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».