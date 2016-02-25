Вашингтон, 26 февраля, 2016, 00:57 — ИА Регнум. Проект резолюции Совета безопасности ООН по Северной Корее, распространённый 25 февраля американской стороной, предусматривает набор самых жёстких санкций из всех, что вводились Совбезом за последние 20 лет. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр, передаёт агентство Reuters.

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Она также рассказала о некоторых деталях проекта, уточнив, что предлагаемые США санкции накладывают ограничения на экспорт полезных ископаемых из КНДР, а также затронут северокорейские банки.

Добавим, что постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр, знакомый с американским проектом резолюции, ранее заявил, что Вашингтон предлагает ввести в отношении КНДР «беспрецедентные санкции».

Как передавало ИА REGNUM, постоянное представительство США при ООН 25 февраля распространило проект резолюции в ответ на последние ядерные испытания и недавний запуск баллистической ракеты в КНДР. Ожидается, что голосование по документу может состояться в течение ближайших выходных.