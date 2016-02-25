Сыктывкар, 26 февраля, 2016, 00:39 — ИА Регнум. В Республике Коми возбуждено уголовное дело по факту аварии на шахте «Северная» в Воркуте, в результате которой погибли горняки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В ходе спасательной операции по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, произошедшего 25 февраля на участке шахты «Северная» АО «Воркутауголь», расположенной в городе Воркуте, к настоящему времени обнаружены тела двух горнорабочих. Ранее ещё несколько горняков из числа эвакуированных обратились за медицинской помощью. Судьба 28 шахтёров к настоящему моменту неизвестна», — говорится в сообщении.

Уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Сообщается, что предварительное следствие поручено отделу по расследованию особо важных дел. Следователи приступят к осмотру места происшествия сразу после окончания спасательной операции. В настоящее время начаты опросы свидетелей и пострадавших горняков. «Следствием решаются вопросы, связанные с изъятием имеющей значение для дела документации, назначением судебно-медицинских экспертиз», — отмечают в ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, днём 25 февраля в конвейерном штреке №412 шахты «Северная» на глубине около одного километра произошло обрушение горных пород. В шахте в этот момент находились 110 горняков. На поверхность были эвакуированы 80 человек. Двое шахтёров погибли, ещё восемь пострадали.