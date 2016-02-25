Берлин, 26 февраля, 2016, 01:12 — ИА Регнум. Die Welt: Что может сделать Германия для поддержки реформ в Грузии?

Кутёж в виноградной беседке. Нико Пиросмани

Михаил Джанелидзе: Германия — один из самых важных наших партнеров. Она поддержала нас во всех демократических реформах и в строительстве институтов, нашей экономики и на пути в европейское будущее. Мы рады продолжить сотрудничество … чтобы продолжить европейскую интеграцию.

Die Welt: Насколько реальны надежды Грузии (о вступлении в ЕС — ред.)?

Джанелидзе: Мы концентрируемся в настоящее время на внедрении Договора об ассоциации с ЕС. Он содержит множество пунктов по облегчению торговли и создает условия для экономической интеграции с ЕС. Таким образом, облегчается и политическое сближение, наши институты приближаются к структурам ЕС.

Die Welt: Как сильно украинский кризис влияет на развитие Грузии?

Джанелидзе: С тех пор, как мы подписали договор об ассоциации, торговля со странами ЕС значительно выросла, в то время как торговля со странами бывшего Советского Союза сильно отстала. Но ЕС между тем — крупнейший инвестор в Грузию. Мы работаем над тем, чтобы немецкие фирмы больше инвестировали в Грузию и продвигали торговлю в регионе через Грузию. Мы работаем поэтому над оживлением Шелкового пути. Это создаст новые рабочие места и откроет возможности для инвестиций. Мы — европейская страна на восточных рубежах Европы, которая открыта и для азиатского капитала … и может облегчить торговлю между Азией и Европой.

Die Welt: Вы пережили вооруженный конфликт с Россией. Вы видите развитие на Украине. Какие сигналы вы слышите из Москвы? Вас беспокоит кто-то, когда вы сильно ориентированы на ЕС?

Джанелидзе: Мы пытаемся продвинуть процесс деэскалации с Россией. Мы ведем прагматичную политику и с 2012 года установили неформальный диалог с посланником нашего премьера и постпредом российского МИД. В таком формате мы говорим о таких темах, как торговля, коммуникации, культурные отношения, чтобы гарантировать, что не произойдут новые напряженности, и чтобы мы имели пространство для маневра с целью дальнейшего сближения с Европейским союзом, так как это имеет решающее значение для нашего экономического развития. К сожалению, нет реального прогресса в нашей критической теме: и это оккупация наших территорий.

Die Welt: Вы имеет в виду Абхазию и Осетию, находящиеся с 2008 года под контролем России?

Джанелидзе: Все еще Российская армия стоит на нашей государственной территории и держит эти регионы под оккупацией. Мы видим, как каждый день там нарушаются права человека, мы видим, что заключаются договоры об интеграции с оккупационными режимами, которые могут привести к аннексии. Мы обеспокоены этим, тем не менее стараемся путем прагматичного подхода как можно больше разрядить обстановку.

Die Welt: Другие европейские страны также взволнованы. Особенно балтийские страны предупреждают о жесткой внешней политике Москвы. Вы разделяете эти опасения?

Джанелидзе: Мы критичны и выявляем спорные темы с Россией вместе в международном сообществе, как на женевских переговорах. Мы пытаемся найти ненасильственные решения для оккупированных областей, создать международные механизмы безопасности и сделать возможным возвращение перемещенных лиц. Важнейшая цель нашего правительства — гарантировать, чтобы не было дальнейшего агрессивного поведения против Грузии, чтобы Грузия могла развиваться.

Die Welt: Если сравнить ситуацию в Грузии с Украиной, можете представить, чтобы там пойти таким же путем, чтобы решить конфликт?

Джанелидзе: Мы ни в коем случае не хотим нового «горячего конфликта» — это наша главная цель, чтобы остудить ситуацию. Это играет решающую роль в развитии нашей страны. Мы поддерживаем европейские надежды Украины, я верю, что тесное сотрудничество с Украиной, Молдавией и Грузией поможет еще больше сблизиться с ЕС. Это должен поддерживать и ЕС, чтобы сохранить интеграционный процесс.

Die Welt: Ситуация на Украине повлияла на то, что в Германии или ЕС сдержаннее реагируют на грузинские желания быть ближе к Европе?

Джанелидзе: Мы не чувствуем никакого скепсиса со стороны ЕС. Мы делаем шаг за шагом, чтобы осуществить реформы.

Die Welt: Пытается ли Россия повлиять на грузинскую политику?

Джанелидзе: Мы установили, что в нашей стране растет антизападная пропаганда.

Die Welt: Через российское телевидение?

Джанелидзе: Есть еще и политические партии, которые утверждают, что они скорее пророссийские, и которые получают выгоду от антизападной пропаганды. … Но у них мало перспектив в парламенте, т.к. грузинское население очень проевропейское. … А поэтому наше правительство хочет добиться устойчивого роста проевропейских сил. Поэтому мы должны продолжать нашу реформистскую политику.

Die Welt: Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили является губернатором Одессы. Как думаете, он будет там более успешным, чем в Грузии?

Джанелидзе: Я не могу говорить о шансах на успех его деятельности на Украине. Мы сконцентрированы на развитии Грузии. Мы, конечно, заинтересованы в позитивном развитии и стабильности Украины, но я не могу оценивать работу отдельных людей там.

Die Welt: Можно ли извлечь уроки из опыта Грузии, которые помогут Украине избежать ошибок?

Джанелидзе: Я думаю, Грузия показала, что она в какой-то степени может послужить моделью. Наши реформы привели к сокращению бюрократии и коррупции. Правительство работает прозрачно и последовательно в направлении европейской интеграции. Мы кооперируем с Украиной и поддерживаем ее там, где можем, чтобы она достигла таких же результатов.