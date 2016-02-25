Санкт-Петербург, 25 февраля, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Серьезный пожар произошел вечером 25 февраля в центре Петербурга, в здании на площади Восстания, которое принадлежит гостинице «Октябрьская».

78.mchs.gov.ru Пожар в гостинице «Октябрьская»

Как сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в 20:20 на телефон «01» поступило сообщение о пожаре по адресу Лиговский проспект, дом 10.

«В административном здании на пятом этаже в помещении площадью 20 кв. метров горела обстановка на площади 15 кв. метров», — отметили в петербургском главке МЧС.

В 20:25 ранг пожара был повышен до № 2. Но уже в 20:47 пожар был локализован, и его ранг понижен до №1-Бис. В 20:57 пожарные ликвидировали открытое пламя, и в 20:57 ранг пожара понижен до №1. В 22:20 пожар был полностью ликвидирован.

Из здания в ходе тушения пожара было эвакуировано 20 человек, погибших и пострадавших нет.

На месте ЧП работали 81 человек личного состава и 19 единиц техники.

Напомним, что несколько дней назад, 23 февраля, в Петербурге вспоминали трагедию 25-летней давности в гостинице «Ленинград», когда во время пожара 1991 года погибли 16 человек, в том числе 9 пожарных.

Читайте также: Пожар в гостинице «Ленинград»: предчувствие катастрофы