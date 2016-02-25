Воркута, Коми, 25 февраля, 2016, 20:23 — ИА Регнум. По поручению прокуратуры Республики Коми прокуратура Воркуты организовала проведение проверки соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности в деятельности шахты «Северной» АО «Воркутауголь». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Шахта

Поводом для ее проведения послужил инцидент, произошедший на шахте сегодня, 25 февраля 2016 года, около 14:22 в конвеерном штреке № 412 шахты на глубине около 1 километра произошло обрушение горных пород. На место происшествия выехали спасатели Воркутинского военизированного горноспасательного отряда МЧС России, оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона городского округа «Воркута», работники прокуратуры Воркуты. Работа шахты приостановлена, продолжается эвакуация оказавшихся под землей горняков.

По имеющейся информации в результате чрезвычайного происшествия пострадало двое рабочих, госпитализированных с переломами и симптомами отравления угарным газом. Ещё двое после осмотра врачами отпущены для наблюдения в амбулаторных условиях.

В ходе проведения проверки прокуратура Воркуты с привлечением специалистов контролирующих органов оценит состояние охраны труда и промышленной безопасности на шахте «Северная» АО «Воркутауголь».

Отметим, что как ранее сообщало ИА REGNUM, СКР по Коми организовало доследственную проверку по факту динамического удара на шахте «Северная» АО «Воркутауголь».