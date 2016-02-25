Москва, 25 февраля, 2016, 20:05 — ИА Регнум. Народный артист СССР Армен Джигарханян, которому исполнилось 80 лет, женился в третий раз. Сегодня, 25 февраля, в Гагаринском ЗАГСе Москвы он зарегистрировал брак со своей 36-летней избранницей Виталиной Цымбалюк-Романовской, пишут «Известия».

wday.ru Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская

Сообщается, что на церемонию бракосочетания были приглашены только несколько близких друзей молодоженов. Церемония была назначена на середину недели, так как в выходные дни супруги заняты на работе в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна. Цымбалюк-Романовская работает там генеральным директором.

Стоит отметить, что до этого Джигарханян был женат два раза. Его роман с Цымбалюк-Романовской длится уже 15 лет.

Напомним, не так давно Джигарханян был госпитализирован в одну из московских клиник из-за высокой температуры. В больницу его привезла Цымбалюк-Романовская.

Она рассказала, что болезнь Джигарханяна стала для них началом новой жизни. После того, как Джигарханян поправился, он снова начал сниматься и играть в театре.

«У меня не было расчета обязательно завоевать Армена Борисовича, и ту ответственность, которая на меня ложилась, я вполне осознавала. Но когда чувства настоящие, преодолевать что-либо не так уж сложно. Я хочу, чтобы Джигарханян жил и работал, и всегда буду рядом с ним», — сказала Цымбалюк-Романовская.