Минск, 25 февраля, 2016, 19:57 — ИА Регнум. По итогам состоявшегося 25 февраля в Минске заседания Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 13 документов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

president.gov.by Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили перечень документов по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства. 25 февраля 2016 года

Среди рассмотренных на ВГС и утверждённых документов — отчёты сотрудничества в рамках Союзного государства за 2015 год и планы на 2016 год, в том числе бюджет СГ на текущий год, программа согласованных действий в сфере внешней политики на 2016−2017 годы, план действий региональной группировки войск России и Белоруссии, приоритеты развития Союзного государства на 2014−2017 годы, решения по секретариату Союзного государства. Среди прочих документов — решение о присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2015−2016 годы — об этом давно мечтала интеллигенция, обращавшая внимание на сведение союзной деятельности к социально-экономической проблематике.

Владимир Путин позитивно оценил опыт союзного строительства, отметив его положительное влияние на развитие интеграционных процессов на всем пространстве СНГ. «Имеющиеся наработки активно использовались при создании Таможенного союза, Единого экономического пространства и, наконец, Евразийского экономического союза», — отметил президент России.

Выступая перед прессой, президент России сообщил, что будет продолжена реализация более чем 40 различных программ — не только в сфере экономики. Также решено активизировать работу над формированием единой промышленной политики и усилить работу по импортозамещению и усилить координацию в вопросах макроэкономического регулирования. Он отметил также, что нынешние «минские договорённости» будут способствовать развитию Союзного государства на благо народов двух стран.

«В ходе переговоров и заседания Высшего государственного совета мы действительно обсудили весь комплекс вопросов российско-белорусского сотрудничества, которые носят стратегический, истинно союзнический характер», — констатировал глава российского государства.

Александр Лукашенко заявил журналистам: «Отсутствие какого-либо недопонимания, недоверия во взаимодействии наших стран на международной арене, как нельзя лучше демонстрирует белорусско-российское единство и стратегическое партнерство в это непростое время — об этом говорили и наши министры иностранных дел».

Он сообщил также, что на ВГС была рассмотрена проблематика международной безопасности, в том числе региональной. Бюджет союзного государства по его словам, утверждён в объёме «более 6 млрд российских рублей».

«Мы высказались за укрепление взаимодействия по всем направлениям, прежде всего по расширению и развитию интеграционных процессов», — отметил Лукашенко, зачитывая заявление для прессы. По его мнению, Союзное государство может служить примером для Евразийского союза. В частности, он сказал, что «Союзное государство должно выступать как мощная платформа для развития всего спектра взаимного сотрудничества, а также оказать действенную поддержку становлению Евразийского экономического союза».

«Время, история всё расставляют на свои места, и мы ещё сильнее осознаём непреходящую ценность белорусско-российской дружбы», — подчеркнул руководитель постсоветской республики.

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота также прокомментировал итоги заседания ВГС, оценив их позитивно. Отвечая на вопросы журналистов, Рапота заявил, что вопрос оказания Белоруссии финансовой помощи на заседании не обсуждался, не исключив, что могло быть кулуарное обсуждение.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2015 года в Гродно председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин заявил, что «выходит на новые этап и развитие нашего Союзного государства». Примечательно, что несколькими месяцами ранее, 26 ноября 2014 года в Москве Нарышкин заявлял о завершённости строительства Союзного государства.

Позже, 29 сентября 2015 года Дмитрий Медведев в ходе совместной пресс-конференции с председателем правительства Белоруссии Андреем Кобяковым по итогам заседания Совмина Союзного государства констатировал отсутствие противоречий между Москвой и Минском. «Вы разве помните, чтобы когда-нибудь между Россией и Белоруссией были какие-то противоречия? Я вообще такого просто не припомню, такого и быть не может просто. У нас всегда всё абсолютно гладко, согласованно, как и должно быть у друзей, партнёров, у союзников в данном случае, поэтому у нас в этом смысле всё прекрасно. Никаких противоречий в области таможенного регулирования у нас нет», — сказал председатель правительства РФ. Главы правительств также пошутили на тему «белорусского продовольственного оффшора», при этом Медведев отметил, что «обязательно развивать кооперацию, и в том числе в сельскохозяйственной сфере, потому что совместные производства — это как раз инвестиции в будущее».