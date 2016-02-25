Вашингтон, 25 февраля, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Американские вооруженные силы на Европейском континенте при необходимости готовы сражаться с Российской Федерацией и победить. Об этом сегодня, 25 февраля, заявил командующий вооружёнными силами США в Европе и Верховного главнокомандования Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.

Кукрыниксы. «Нет для Европы злодеянья страшней, чем это одеянье». 1979

На слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей Конгресса США Бридлав заявил: «Мы готовы, если будет необходимо, сражаться и победить».

Напомним, ранее генерал Бридлав заявлял, что Российская Федерация является главной глобальной угрозой для Соединенных Штатов Америки. Правда, государственный секретарь США Джон Керри это мнение не разделяет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские войска появились на Европейском континенте в 1943 году в ходе Второй мировой войны и с тех пор не покидали континент. Наличие американских войск в Европе Вашингтон всегда объяснял якобы наличием советской угрозы. Но даже после распада Советского Союза американские войска из Европы не ушли.