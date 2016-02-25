Москва, 25 февраля, 2016, 23:33 — ИА Регнум. Как и в первом матче второго группового этапа, ЦСКА лидировал от начала и почти до конца. Но если в концовке матча на площадке «Химок» хозяева сумели перевернуть матч, то сегодня об этом не могло быть и речи. Уступив только что в Единой Лиге ВТБ второй матч «Нижнему Новгороду», армейцы повторить такое в Евролиге просто не имели права. Ну, и не повторили. ЦСКА лидирует в группе F, а «Химки» на грани непопадания в плей-офф.

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«Локомотив-Кубань» до первого места в группе E пока не дотягивается, но и со второго места не сходит.

Осталось на втором групповом этапе сыграть ещё не мало, по шесть матчей. Вся борьба впереди.

[[[flag-ru]]] ЦСКА (Москва, Россия) — [[[flag-ru]]] «Химки» (Химки, Россия) 108:98 (28:23, 25:23, 24:20, 31:32)

ЦСКА (Москва, Россия) — «Химки» (Химки, Россия) (28:23, 25:23, 24:20, 31:32) [[[flag-ru]]] «Локомотив-Кубань» (Краснодар, Россия) — [[[flag-hr]]] «Цедевита» (Хорватия) 87:63 (29:12, 15:21, 26:13, 17:17)

Свои очередные матчи в Евролиге российские клубы провеждут 2 и 3 марта на своих площадках.

Положение команд в розыгрыше Топ-16 мужской баскетбольной Евролиги здесь.