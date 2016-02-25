Чебоксары, 25 февраля, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Прошло всего две недели после брифинга выходца из партии, лидера фракции коммунистов в Госсовете Чувашии Дмитрия Евсеева, как сразу после февральских праздников созван очередной брифинг для других оппозиционных политиков. В очередной раз брифинг демонстративно и вызывающе проходит в стенах Дома правительства. На этот раз внутрипартийный раскол произошёл в региональном отделении «Справедливой России». Из рядов партии вышел депутат Госсовета Леонид Лукин, а его коллега по фракции в чувашском парламенте Владимир Михайлов заявил об участии в майском депутатском праймериз «Единой России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Агитация во время выборов главы Чувашии

Ещё в декабре прошло года в республике витали слухи о том, что во фракции справороссов зреет ропот: якобы даже были заявления о выходе из фракции, затем, впрочем, отозванные. Сегодня, 25 февраля, члены фракции публично объяснились.

Леонид Лукин пояснил, что его решение «в значительной степени» мотивировано тем, что «накопилось очень много принципиальных вопросов к федеральному партийному руководству», в том числе «то, что произошло в 2015 году, когда наш основной кандидаты не пошёл на выборы». «Люди постоянно спрашивают, и у меня нет ответа на этот вопрос, что дальше. Поэтому дальнейшего движения в рамках «Справедливой России» сейчас не вижу», — сообщил депутат в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. И подчеркнул, что не собирается выходить из фракции справороссов, о переходе в другую партию речь пока не идёт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году на выборах главы республики буйную в Чувашии «Справедливую Россию» (вторая по численности фракция в региональном парламенте после «Единой России») лихо «уделали» и практически «слили»: поторговавшийся лидер отделения Анатолий Аксаков получил руководящую должность в Госдуме РФ (главы комитета по экономической политике) и зачем-то подставил молодого и малоизвестного депутата Госсовета Олега Николаева, который после 14,73% голосов на сентябрьских выборах может уйти в небытие, как и сама партия: предательство в ожиданиях народ не прощает.

Дуэт на брифинге Леониду Лукину составил член фракции справороссов, беспартийный Владимир Михайлов, заявив, что будет участвовать в майском праймериз «Единой России», по итогам которого будет сформирован список кандидатов в депутаты Госсовета. «Так я буду полезнее. И возможностей у меня появится больше — не только политических, но в первую очередь для жителей Новочебоксарка. И инструментов у меня, как у депутата, будет больше», — пояснил Михайлов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. Из фракции он также выходить не намерен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля руководитель парламентской фракции коммунистов в Чувашии, первый секретарь Чебоксарского горкома КПРФ Дмитрий Евсеев заявил на брифинге в Доме правительства о выходе из рядов партии. Причиной своего поступка он назвал нездоровую ситуацию, сложившуюся в республиканском отделении партии. По его словам, многие коммунисты открыто называют Чувашскую организацию КПРФ семейным бизнесом Шурчановых (Валентин Шурчанов — лидер чувашских коммунистов, депутат Госдумы, его сын Алексей в 2015 году избрался в Чебоксарское горсобрание депутатов по партиспискам — прим. ИА REGNUM). Напомним, что ранее произошёл раскол в стане регионального отделения ЛДПР: на бывшего лидера фракции в Госсовете, нарушителя «партийной и финансовой дисциплины» Андрея Кулагина спикеру чувашского парламента пожаловался Владимир Жириновский.

Отметим, что во фракции справороссов в Госсовете — пятеро человек, её возглавляет Игорь Моляков, перешедший в партию из КПРФ. Ещё один член фракции, Сергей Семенов, ранее был единороссом.

Напомним, что ранее партию покинул Юрий Моисеев, перейдя в «Единую Россию» и заняв должность сити-менеджера Марпосадского района. Однако в этой должности он проработал недолго, став фигурантом уголовного дела, получив 9 лет лишения свободы и 60 млн рублей штрафа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Чувашию, кроме думских выборов, ждут выборы в Госсовет республики.