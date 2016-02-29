«Оскар» за лучшие визуальные эффекты получает фильм «Из машины»
Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 05:57 — ИА Регнум. В номинации «Лучшие визуальные эффекты» «Оскар» получают работавшие над фильмом Алекса Гарленда «Из машины» Эндрю Уайтхёрст, Пол Норрис, Марк Ардингтон и Сара Беннетт.
Прежде всего в картине отмечен визуальный образ главной героини — робота Авы в исполнении Алисии Викандер. Роботизированные части тела Авы моделировались и анимировались трехмерщиками британской студии Double Negative, подключившейся к работе над проектом на самой ранней стадии.
По словам супервайзер по спецэффектам Эндрю Уайтхёртса, особое внимание в образе уделялось настройке виртуального скелета. Для Авы был создан специальный костюм со встроенными датчиками и минимальным количеством швов в областях, попадающих в фокус камеры. В итоге, робот был смоделирован более чем искусно.
За «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты» боролись пять кинолент:
- «Из машины» — Эндрю Уайтхёрст, Пол Норрис, Марк Ардингтон и Сара Беннетт;
- «Безумный Макс: Дорога ярости» — Эндрю Джексон, Том Вуд, Дэн Оливер и Энди Уильямс;
- «Марсианин» — Ричард Стаммерс, Андерс Ленглендс, Крис Лоуренс и Стивен Уорнер;
- «Выживший» — Рич Макбрайд, Мэттью Шамвэй, Джейсон Смит и Кэмерон Уолдбауэр;
- «Звёздные войны: Пробуждение силы» — Роджер Гайетт, Патрик Табач, Нил Скэнлэн и Крис Корбоулд.