Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 05:57 — ИА Регнум. В номинации «Лучшие визуальные эффекты» «Оскар» получают работавшие над фильмом Алекса Гарленда «Из машины» Эндрю Уайтхёрст, Пол Норрис, Марк Ардингтон и Сара Беннетт.

Цитата из к/ф «Из машины». реж Алекс Гарленд. 2014. Великобритания Главные герои

Прежде всего в картине отмечен визуальный образ главной героини — робота Авы в исполнении Алисии Викандер. Роботизированные части тела Авы моделировались и анимировались трехмерщиками британской студии Double Negative, подключившейся к работе над проектом на самой ранней стадии.

Цитата из к/ф «Из машины». реж Алекс Гарленд. 2014. Великобритания Лица

По словам супервайзер по спецэффектам Эндрю Уайтхёртса, особое внимание в образе уделялось настройке виртуального скелета. Для Авы был создан специальный костюм со встроенными датчиками и минимальным количеством швов в областях, попадающих в фокус камеры. В итоге, робот был смоделирован более чем искусно.

За «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты» боролись пять кинолент: