Минск, 25 февраля, 2016, 16:21 — ИА Регнум. За свою почти 20-летнюю историю Союзное государство Белоруссии и России приобрело репутацию образца интеграции на пространстве бывшего СССР. Об этом 25 февраля в Минске заявил президент России Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

president.gov.by Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко во Дворце Независимости в Минске. 25 февраля 2016 года

В ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства в узком составе обсуждаются вопросы двустороннего сотрудничества России и Белоруссии. Более подробно антикризисные меры будут обсуждены на заседании в расширенном формате.

Александр Лукашенко заверил президента России: «Оперативно проведём, поскольку все вопросы солидно подготовлены». С этим согласился Владимир Путин, отметивший: «Наши команды хорошо поработали».

«Хотел бы отметить, что всё, что началось ровно 20 лет назад — имею в виду начало строительства Союзного государства, ничего этого не утрачено. Наоборот, этот интеграционный проект развивается, развивается успешно и, безусловно, в известной степени, даже становится драйвером развития интеграционных процессов на всём постсоветском пространстве», — сказал президент России.

«Александр Григорьевич, вот вы как раз были в самом начале этого процесса. Я бы вас хотел отдельно за это поблагодарить, — сказал Путин. — Потому что именно с вас, с Бориса Николаевича Ельцина этот процесс был начат, и повторю еще раз, мы сегодня имеем возможность сделать следующие шаги в развитие наших особых отношений. Уверен, что сегодняшняя наша работа будет хорошим толчком для продолжения этого весьма позитивного и нужного для наших стран и народов процесса».

В Минск прибыли президент России и председатель правительства, а также другие высокопоставленные чиновники РФ, что особо отметил Лукашенко. В частности, в переговорах участвуют главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей, главы правительств Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков.

Как сообщало ИА REGNUM, на обсуждение участников заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, которое пройдёт под председательством Александра Лукашенко, вынесено почти два десятка вопросов. Ключевой темой станет оказание Россией помощи постсоветской республике, оказавшейся в очередном кризисе, длящемся третий год.