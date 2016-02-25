Минск, 25 февраля, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Переговоры президентов России и Белоруссии проходят в Минске: Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждают проблемные вопросы двусторонних отношений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко во Дворце Независимости в Минске. 25 февраля 2016 года

Переговоры в узком формате предшествуют заседанию с участием членов делегаций. Президенты обсуждают вопросы белорусско-российских отношений в экономической и внешнеполитической сферах. Эти же вопросы более обстоятельно будут обсуждены на заседании в расширенном формате с участием членов правительств России и Белоруссии.

Обращаясь к президенту России, Лукашенко сказал: «Хочу поблагодарить вас за поддержку и за помощь, которую вы нам всегда оказывали и оказываете». Он заверил Путина в готовности к проведению заседания ВГС.

В повестку заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, которое пройдёт под председательством Александра Лукашенко, включено почти два десятка вопросов. Ключевой темой станет оказание Россией помощи постсоветской республике, оказавшейся в очередном кризисе, длящемся третий год. Вопрос о размещении в Белоруссии российской военной авиабазы в официальных сообщениях не указан, однако не исключено, что и этот вопрос будет обсуждён.

Президенты, главы правительств и другие члены делегаций обсудят итоги экономического и политического сотрудничества в 2015 году, а также перспективы взаимодействия в 2016 году. Они утвердят союзный бюджет на 2016 год, а также утвердят программу согласованных действий России и Белоруссии в области внешней политики на 2016−2017 годы. Накануне, 24 февраля в Москве председатель правительства России Дмитрий Медведев и председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяковобсудили повестку ВГС и проблемные вопросы российско-белорусских отношений. Кобяков напомнил о заседании ВГС, состоявшемся 3 марта 2015 года в Москве, отметив: «План мероприятий правительства Республики Беларусь и Российской Федерации по созданию дополнительных условий для развития торгово-экономического сотрудничества, который мы год назад подписали, сработал».

Напомним, 15 декабря в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждали проблемные вопросы белорусско-российских отношений. По итогам было подписано совместное заявление. Затем, в конце января — начале февраля Лукашенко встречался в Сочи с Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. Информируя об их итогах, руководитель постсоветской республики 16 февраля заявил: «Россияне, при всей сложности, устами и премьера, и президента России, с которыми я дважды встречался за неделю, прямо сказали: у нас нет другого выхода, как поддерживать Белоруссию, потому что наши там интересы, мы во много зависим от Белоруссии».

Как сообщало ИА REGNUM, внешняя торговля Белоруссии по итогам 2015 года резко сократилась, что стало закономерным следствием очередного кризиса, в котором пребывает постсоветская республика с 2014 года. По данным Белстата, объём внешней торговли товарами Белоруссии за 2015 год рухнул на 25,6% до $56,9972 млрд. Белорусский экспорт упал до $26,6855 млрд (-26%), импорт — до $30,3117 млрд (-25,2%). Отрицательное сальдо внешней торговли товарами у Белоруссии уменьшилось до $3,6262 млрд, что формально улучшило общий баланс внешней торговли. В частности, товарооборот с Россией за 2015 году упал на 26,3% до $27,5333 млрд: белорусский экспорт сократился почти на треть — до $10,3891 млрд (-31,6%), импорт — до $17,1442 млрд (-22,7%). В торговле с Россией у Белоруссии традиционно отрицательное сальдо.

Также напомним, в 2015 году официальный Минск продолжал демонстрировать отсутствие единой внешней политики Союзного государства, которое за почти два десятилетия так и не стало полноценным государством. Тем не менее, Официальный Минск снова попросил Россию об экономической помощи, не дождавшись таковой от новых западных друзей и партнёров.