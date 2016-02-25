Киев, 25 февраля, 2016, 16:07 — ИА Регнум. В Славянске, Краматорске и Мариуполе (Донетчина, под контролем Украины) в местные городские управления социальной защиты выстроились длинные очереди из переселенцев, которые покинули территорию ДНР. Данную информацию 25 февраля в интервью корреспонденту ИА REGNUM подтверждают бывшие жители Донецка.

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«В Мариуполе сегодня в управление соцзащиты огромная очередь. Люди подходят, чтобы подтвердить свой статус переселенца и получать пособие в 900 грн. (примерно $30) на человека. Я лично вчера не успела подать документы из-за очереди», — сказала бывшая жительница Донецка Ирина.

«В Управлениях соцзащиты Краматорска и Славянска огромные очереди — более сотни человек в каждом. Пришли переселенцы, чтобы подтвердить свой статус и не потерять мизерную помощь от государства. Сегодня у переселенцев — как фальшивых, так и настоящих отнимают соцпособия. От нас требуют какие-то справки от квартального и подписи свидетелей. Где этот квартальный — не ясно. У меня вот пособие отняли без объяснения причин и доказательств», — рассказал бывший житель Донецка Анатолий.

Как сообщают украинские СМИ, 24 февраля руководитель управления соцзащиты Славянского горсовета Андрей Евсюков отметил, что в стране приостановлены выплаты переселенцам до подтверждения их статуса. По его словам, только в Славянске зарегистрировано более 40 тыс. переселенцев с территории ДНР и ЛНР. При этом СБУ заподозрили, что 17 тысяч — не настоящие переселенцы. Евсюков также рассказал, что для подтверждения факта проживания переселенцам, попавшим под подозрение, надо предоставить справку от квартального с подписями двух свидетелей.

А уже сегодня на специальном брифинге глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что из 1,3 млн вынужденных переселенцев более 60% фактически постоянно проживают на «оккупированных территориях» Донбасса и не должны были получать пенсии и соцвыплаты.

По словам Грицака, СБУ зафиксированы многочисленные факты пенсионных и социальных выплат на основании ложных сведений о месте проживания переселенцев. например, в Северодонецке Луганской области по одному из адресов были зарегистрированы 7,5 тыс. переселенцев; в Изюме Харьковской области по адресу — 3,3 тыс. переселенцев.

«В большинстве случаев оформление социальных выплат осуществлялось без присутствия временно перемещенных лиц. Также оформлялись выплаты людям, которые уже умерли или без вести пропали. По этим фактам открыто 24 уголовных производства. Использование мошеннических схем искусственно увеличило расходы бюджета на несколько миллиардов гривен», — заявил Грицак.

Напомним, 21 февраля премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что правительство за последний месяц заблокировало социальные выплаты для 150 тыс «фиктивных» переселенцев с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

«За месяц мы остановили выплаты для 150 тысяч так называемых переселенцев, не настоящих, а так называемых. Мы выяснили, что построена целая схема, когда мошенники получают документы граждан, которые не проживают на контролируемой территории страны, идут в органы социальной защиты и под видом, как будто эти граждане зарегистрированы как переселенцы, получают сотни миллионов гривен из государственного бюджета», — сказал Яценюк.

Он также посетовал на нехватку средств в бюджете Украины. В частности отметил, что государство на протяжении 2015 года потратило около 365 млрд гривен (около 13,7 млрд долларов) на соцвыплаты, что в три раза превышает весь бюджет национальной безопасности и обороны.