Москва, 25 февраля, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Разработка в Нидерландах методичек со схемами ведения информационной войны, направленной на референдум по соглашению об ассоциации с Украиной, не может не вызывать вопросов. Об этом 25 февраля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Цитата из к/ф «Матрица». Реж. Лана Вачовски, Энди Вачовски. 1999. США Пробуждение

«Мы видим большое внимание мировой прессы к референдуму в Нидерландах. Мы обратили внимание на сообщения о разработке «стратегии действий» с целью не провалить подписание соглашения об ассоциации с Украиной. Ряду официальных лиц будут разосланы указания с методами ведения пропагандистской кампании на ТВ и радио — речь идёт о поддержке соглашения. Проведение референдума — сугубо личное дело Нидерландов. Но разработка методички не может не вызывать вопросов», — сказала Захарова.

Она отметила, что стратегия действий предписывает убеждать жителей Нидерландов в необходимости подписания: «Представляете, чем засоряются мозги обывателей? Если люди должны выразить своё мнение — должна быть агитация, а не информационная кампания. Мы все знаем о том, что проходят информационные кампании в отношении других стран, но здесь они проводятся в отношении собственного населения».

Напомним, жители Нидерландов в ходе предстоящего референдума должны определить, нужно ли властям страны подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, или же руководству стоит отказаться от этого шага.