Берлин, 25 февраля, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Парламент Германии (бундестаг) подавляющим большинством голосов поддержал законопроект об ужесточении правил предоставления убежища для беженцев. Как сообщает Deutsche Welle, за данный документ проголосовали 429 законодателей, против — 147, четыре парламентария воздержались.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Согласно законопроекту, рассмотрение запросов о предоставлении убежища теперь будет проходить в ускоренном режиме. Кроме того, депутаты бундестага ввели новые ограничения на воссоединение семей для отдельных категорий беженцев.

Помимо этого будут значительно облегчены условия для депортации беженцев, в особенности, правонарушителей. В случае нарушений правил пребывания в Германии будет вводиться ряд штрафных санкций, например, отказ в выдаче пособия или отказ в признании статуса беженца.

Также вводится частичная доплата из личных средств мигрантов за участие в интеграционных курсах.

Отмечается, что во время пребывания на территории Германии мигранты не смогут по собственному усмотрению выбирать место жительства.