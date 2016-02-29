Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 05:43 — ИА Регнум. Премию «Оскар» в номинации «Лучший грим и причёски» получили визажисты фильма «Безумный Макс: Дорога ярости», Лесли Вандеруолт, Элка Вардега и Дэмиан Мартин.

Цитата из к/ф «Безумный Макс: Дорога ярости». реж. Джордж Миллер. 2015. Австралия-США Военачальник Фуриоса

Постапокалиптический боевик режиссёра Джорджа Миллера стал четвёртым фильмом франшизы «Безумный Макс». Действие картины разворачивается в будущем, после падения цивилизации. Герои на грузовике пытаются пересечь пустыню и добраться до Зеленых Земель на востоке.

Цитата из к/ф «Безумный Макс: Дорога ярости». реж. Джордж Миллер. 2015. Австралия-США Несмертный Джо

Созданию спецеффектов и грима персонажей в фильме уделено особое внимание. Сами актёры шли на жертвы ради образа. Шарлиз Терон, исполнившая главную женскую роль, побрилась налысо, чтобы было легче накладывать грим и не прятать её шевелюру.

Цитата из к/ф «Безумный Макс: Дорога ярости». реж. Джордж Миллер. 2015. Австралия-США Наёмник Накс

Наиболее сложными персонажами в отношении грима стали Несмертный Джо в исполнении Хью Кияс-Бёрна, и наёмник Накс, в исполнении Николаса Холта. На грим последнего, по словам самого актёра, уходило каждый день не менее двух часов.

Цитата из к/ф «Безумный Макс: Дорога ярости». реж. Джордж Миллер. 2015. Австралия-США Макс

В результате тщательного отбора, на «Оскар» в категории «Лучший грим и причёски» претендовали всего лишь три картины: