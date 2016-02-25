Донецк, 25 февраля, 2016, 15:18 — ИА Регнум. По всей территории Украины в недалеком будущем могут вспыхнуть десятки революций, аналогичные «майдану» в Киеве в 2014 г. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил глава ДНР Александр Захарченко

ИА REGNUM Прозрение

«Народ Украины только начинает понимать, что произошло, — сказал Захарченко журналистам. — Если так будет продолжаться и дальше, то страну ждет еще один «майдан», и еще один, и десятки других «майданов» в каждом областном центре».

Как передавало ИА REGNUM, 20 февраля в Киеве прошли мероприятия, посвящённые второй годовщине кровавых событий на «майдане», которые привели к государственному перевороту на Украине.

На площади в центре города собрались представители радикальных и националистических движений, лидеры которых заявили, что «политики предали идеалы Майдана». При попытке активистов установить палатки на Майдане произошли столкновения между радикалами и Национальной гвардией.

Кроме этого, 20 февраля активисты украинского радикального националистического батальона «ОУН» разгромили офис «Альфа-банка» на Крещатике и здание «дочки» «Сбербанка России» около станции метро «Арсенальная» в Киеве.