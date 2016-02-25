Ростов-на-Дону, 25 февраля, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Жители Ростова-на-Дону возмущены состоянием Кумженской рощи. Одно из самых любимых мест отдыха горожан и гостей донской столицы буквально утопает в мусоре. Фотографии, которые доказывают плачевное состояние объекта, разместили пользователи в социальной сети «ВКонтакте», передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 февраля.

vk.com/rostovnadonu Кумженская роща утопает в мусоре

«Если пройти Кумженку вдоль реки, то перед глазам открываются непригляднейшие картины», — подписал автор снимков.

Как прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM эту новость руководитель общественного движения «ЭКА» в Ростовской области Григорий Болдырев, экологи начнут приводить в порядок территорию в апреле.

«Общественные организации и борцы за чистоту окружающей среды постоянно проводят субботники на территории Кумженской рощи. С апреля стартует месячник чистоты, и активисты экологических движений обязательно примут участие в уборке. К лету Кумженскую рощу всеми силами будем стараться привести в порядок. Но на этой территории проблема носит системный характер, так как отсутствуют элементарные урны. Мы планируем проработать вопрос вывоза мусора хотя бы раз в неделю», — отметил собеседник.

Отметим, что Кумженская роща известна не только как парковая зона на берегу реки Дон, но и как место поклонения павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками советским воинам. На территории природного объекта расположен Кумженский мемориал, который был открыт здесь в 1983 году в память об освободителях Ростова-на-Дону.