Москва, 25 февраля, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Заместитель главного редактора ИА REGNUM по новостям из России Марина Захарова сомневается в том, что крупные новостные агрегаторы, которые в соответствии с внесенным на рассмотрение в Государственную думу законопроектом могут стать фактически приравненными к СМИ, смогут осуществлять проверку распространяемого контента:

Маски

«Мне непонятно, как физически новостные агрегаторы смогут проверять достоверность информации. Более того, они, не являясь СМИ, не публикуют новости и статьи в полном объеме. Просто очередная утопия. Такое впечатление, что в последнее время министерства, депутаты и сенаторы просто соревнуются в погоне за тем, кто предложит самую безумную из нереализуемых инициатив».

Игорь Павловский, заместитель главного редактора ИА REGNUM по новостям из-за рубежа также усомнился в адекватности законопроекта, предполагающего внесение поправок в закон «Об информации, информтехнологиях и о защите информации», а также в КоАП, устанавливающих особый правовой режим для интернет-ресурсов, которые собирают, обрабатывают и распространяют информацию, и чья посещаемость превышает более 1 млн пользователей в сутки:

«Нашим законодателям и прочим деятелям, для начала, надо закончить курсы компьютерной и сетевой грамотности, а также изучить закон о СМИ. И только после этого выходить с инициативами. В предложении выхолащивается само понятие «агрегатора». При включении обязательной премодерации всех сюжетов агрегатор, в принципе, перестанет существовать, как агрегатор, ибо массив, который обрабатывают машины, огромен».

Однако же Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров считает, что часть новостных агрегаторов, которые «снимают сливки с обычных СМИ», и так уже фактически являются средствами массовой информации:

«Давно уже перестали быть автоматическими агрегаторами и, как «Яндекс.Новости», устраивают собственную информационную политику. Поэтому причисление их к СМИ является формальным актом фактически существующей реальности».

Юрий Баранчик, шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM, в свою очередь, указал на недоработку законопроекта, в связи с чем инициатива вызывает недовольство и споры:

«Авторы законопроекта все смешали в кучу: и социальные сети, и поисковые системы, и агрегаторы, и информационные агентства. Задача, видимо, у них состояла в том, чтобы всех подвести под одну гребенку, например, «Гугл» и «Яндекс». Но тут проблема — нельзя прописать для «Гугла» одни правила, а, скажем, для «Яндекса» — другие. Вопрос перевода поисковиков в российскую юрисдикцию, конечно, есть, достаточно посмотреть, какую информационную политику проводят тот же «Яндекс» или «Мэйл.ру». Вопрос в том, как это делать. Возможно, надо решать данный вопрос не с помощью норм закона о СМИ, а разработать полностью новый законопроект о регулировании распространения информации в сети интернет. Пока же некоторые положения авторов законопроекта просто не выдерживают критики».