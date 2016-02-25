Москва, 26 февраля, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 26 февраля, Госдума обсудит пакет законопроектов в налоговой сфере, а также обсудит изменения избирательного законодательства, сообщает ИА REGNUM.

casper-law.com Декриминализация

Так, депутаты, как ожидается, примут в первом чтении и в целом закон об увеличении акцизов на топливо. Так, с 1 апреля ставка повышается на 2 рубля на литр на бензин, на 1 рубль на литр — на дизельное топливо. По данным правительства, принятие закона даст порядка 80−90 млрд рублей дополнительных доходов в федеральный бюджет. При этом, по данным Минфина, рост цен на бензин, связанный с увеличением акцизов, составит около 5%.

Кроме того, парламентарии обсудят законопроект о введении новой контрольно-кассовой техники, что, по мнению авторов инициативы, позволит существенно сократить объем теневого оборота в наличных расчетах.

Также депутаты рассмотрят ряд законопроектов, которые вносят изменения в законодательство о выборах. В частности, кандидаты будут обязаны лично принимать участие в дебатах. Также предполагается увеличить для депутатов, которые будут избираться в одномандатных округах, размер избирательного фонда с 15 млн до — максимально — 40 млн рублей. Кроме того, ужесточаются требования к журналистам, аккредитованным на избирательные участки.

В первом чтении парламентарии обсудят пакет законопроектов о декриминализации четырех составов УК, внесенный в Госдуму Верховным судом. Так, с учетом состояния преступности в Российской Федерации, а также ее современных тенденций предлагается декриминализировать следующие деяния, относящиеся в настоящее время к преступлениям небольшой тяжести: побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 УК РФ (часть первая статьи 116 УК РФ), если такое деяние совершено однократно; угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (часть первая статьи 119 УК РФ), если такое деяние совершено однократно; злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (части первая и вторая статьи 157 УК РФ), а также использование заведомо подложного документа (часть третья статьи 327 УК РФ), за исключением заведомо подложного официального документа.