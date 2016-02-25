Мышкин, Ярославская область, 25 февраля, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Концепция, предполагающая слияние Мышкинского, Брейтовского и Некоузского районов Ярославской области, принятая Правительством региона, вызывала неприятие со стороны жителей Мышкина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Мышкинском районном общественном собрании. Город, который в последние годы активно развивает туризм, рискует утратить статус районного центра и прийти в упадок.

Мышкин

«Районы вымирают и к объединению все равно придет. Но объединение по концепции, которую подготовил Институт приоритетных региональных проектов, несет почти одни минусы. Начнем с того, что район будет получать одну субсидию, а не три, как сейчас. У нас есть пример: объединили Приволжское и Шипиловское поселения и результат ровно такой. Может произойти потеря управляемости. От Мышкина до Некоуза 30 километров, до Борка 44, а до Брейтова и вовсе 60. Это очень большие расстояния», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM краевед и председатель Мышкинского районного общественного собрания Владимир Гречухин.

По словам Гречухина, Мышкинский район потеряет от объединения больше остальных, т.к. в него вложены огромные инвестиции, он стал узнаваемым брендом, имеет стабильные доходы от туристической отрасли. После объединения они будут «размазаны тонким слоем».

«Сейчас у трех районов три районные больницы — останется одна. Нам сулят, что в объединенной больнице появятся узкие специалисты. Прекрасно! Но как они охватят район? Как люди будут к ним ездить за десятки километров. То же самое с домами культуры и библиотеками. У нас в Мышкине сейчас трехэтажная библиотека имени Опочинина — дворец! Останется лишь филиал с двумя работниками. Это советская концепция, устаревшая. Укрупнение районов назрело, но не надо его проводить через колено», — высказал мнение Владимир Гречухин.

Верхневолжский город Мышкин в советские годы потерял статус города, но в 1991 году смог восстановить его, во многом благодаря усилиям Владимира Гречухина и его единомышленников, которых поддержал академик Дмитрий Лихачев. Тогда же по инициативе Гречухина был открыт Музей Мыши. Сейчас в городе около 20 музеев, в год он принимает до 200 тысяч туристов в год. В деревне Мартыново Мышкинского района действует популярный у туристов этнографический «Музей кацкарей».