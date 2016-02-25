Москва, 25 февраля, 2016, 14:49 — ИА Регнум. В столице обнародован список из 364 торговых павильонов, подлежащих к сносу в ближайшее время, заявил 25 февраля на пресс-конференции член Федерального политкомитета партии «Яблоко», председатель московского отделения Сергей Митрохин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Снос торговых точек на Чистых прудах

Он отметил, что список был подготовлен управами по приказу мэрии и будет официално опубликован только в начале марта. «Объекты, планируемые к этому внесудебному сносу, будут ликвидированы летом. Пока неизвестно какие объекты будут снесены раньше других», — сообщил Митрохин.

Член партии добавил, что данный список не последний. По его словам, в городе планируется ликвидировать более 900 объектов малого бизнеса. Все павильоны будут будут включены в новое Постановление правительства Москвы, уточнил он.

Как заявил главы Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин, ущерб от сноса торговых павильонов составляет порядка 60 млрд рублей. «Ровно столько же составила выручка города. До конца непонятно, для чего это всё сегодня делается? Бюджет получает в одном месте, но теряет в другом», — заявил Капустин.

В свою очередь, глава комитета по потребительскому рынку и услугам Москвы и Московской области Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Ольга Кузнецова сообщила, что создана рабочая группа, главная задача которой «помешать реализации дальнейших действий по сносу самстроев».

Напомним, масштабный снос самостроев в Москве начался в ночь на 9 февраля. Всего под снос должны пойти 103 объекта.