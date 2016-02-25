Москва, 25 февраля, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Вопрос приравнивания новостных агрегаторов к СМИ требует глубокого обсуждения, решать такие сложные темы «лихим броском» было бы неправильно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Однозначной позиции нет, существуют разные точки зрения, причем весьма аргументированные, — сказал пресс-секретарь президента журналистам. — Упрощать эту тему было бы нелогично».

Песков добавил, что есть две противоположные точки зрения на этот вопрос.

«И та, и другая достаточно добротно подкреплены целом набором документов, — сказал Песков. — Поэтому сначала надо это проработать».