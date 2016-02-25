Москва, 25 февраля, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Ответный матч футбольного клуба «Локомотив» с турецким «Фенербахче» в рамках 1/16 финала Лиги Европы пройдет 25 февраля в Москве в 19−00, сообщает официальный сайт клуба.

freesoft.ru ФК «Локомотив»

«Локомотиву» необходимо отыграться за поражение в гостевом матче (2:0). Мало того, для прохода в 1/8 финала Лиги Европы, московскому клубу недостаточно будет даже счета 2:0 в свою пользу. Только разница в три гола поможет «Локомотиву».

Дополнительные меры безопасности на матче предприниматься не будут. МВД России направило в Турцию предложение о командировании на предстоящий матч сотрудников турецкой полиции.

Напомним, что на первом матче в Стамбуле турецким полицейским в деле обеспечения безопасности помогали сотрудники московской полиции. Матч обошелся без инцидентов.

Предстоящий матч будет судить Иван Кружляк из Словакии.

Кто станет соперником победителя матча пока неизвестно. Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы назначена на 26 февраля.