Ростов-на-Дону, 25 февраля, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Посетителям «Гидроавиасалона-2016», который состоится в Геленджике в сентябре текущего года, представят первый серийный самолёт-амфибию Бе-200ЧС. Строительством железной птицы занимается Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева. Об этом сообщили ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

beriev.com Самолет-амфибия Бе-200ЧС на выставке Гидроавиасалон-2012

О том, что воздушное судно представят гостям 11-й международной выставки и научной конференции по гидроавиации, сообщил в ходе визита на предприятие президент ОАК Юрий Слюсарь. Он выразил надежду, что 2016-й станет переломным годом для Таганрогского завода.

«ТАНТК им. Г.М. Бериева — это уникальное и единственное предприятие, способное выполнять сложнейшие задачи — от разработки и строительства авиационной амфибийной техники до создания специальных авиационных комплексов. Предприятию обеспечена текущая и перспективная загрузка — существующие и перспективные работы по самолетам Ту-95МС и Ту-142 позволяют твердо смотреть вперед», — отметил президент корпорации.

Юрий Слюсарь не сомневается, что авиастроители Таганрога с поставленными задачами справятся, а организационную и финансовую поддержку от корпорации предприятие обязательно получит.

Напомним, что до 2008 года Бе-200, разработанный сотрудниками ТАНТК им. Г.М. Бериева, производился на Иркутском авиазаводе. Но затем производство самолётов было перенесено в Ростовскую область. По ряду характеристик железные птицы не имеют аналогов в мире. Это наиболее многоцелевой самолёт, из представленных за последние годы.

Предприятие Таганрога уже представляло самолет-амфибию на международной выставке в Индии в 2013 году. Зарубежные партнеры заинтересовались возможностями воздушных судов.