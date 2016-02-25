Москва, 25 февраля, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) направил запросы в ФАС и Следственный комитет с просьбой проверить «короля госзаказа» Аркадия Ротенберга, передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля. «Я направил запрос в ФАС и СК запросы с просьбой проверить законность и отсутствие коррупционной составляющей сделок компании Аркадия Ротенберга», — сообщил Рашкин.

Цитата из к/ф «Король Лир». Реж. Григорий Козинцев. 1970. СССР Король Лир и его шут

«Условия проведения конкурса, конкуренция, доступ малого бизнеса — все это пустые слова, когда дело касается многомиллиардных проектов», — считает парламентарий.

«Получение Аркадием Ротенбергом подрядов без конкурсной основы — ярчайшее тому подтверждение. Каждый год в лидерах «королей госзаказа» мы видим одни и те же лица», — возмущен он. «Если в России государственные деньги могут получать только избранные, то от госзакупок нужно отказаться в принципе, так как эта система не более, чем лицемерие и профанация», — считает Рашкин.

Ранее сообщалось о том, что находящийся под американскими санкциями бизнесмен Аркадий Ротенберг занял первую строчку в рейтинге «Короли госзаказа». Сумма отданных его подрядов превысила 500 млрд рублей.