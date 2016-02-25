Барнаул, 25 февраля, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Власти Алтайского края через сайт Главного управления экономики и инвестиций проинформировали о работе по внедрению стандарта развития конкуренции в регионе. Речь идет об исполнении соответствующего правительственного постановления и необходимости подготовки перечня приоритетных и социально значимых рынков.

Импортозамещения: алтайские сыры

По итогам мониторинга состояния и развития конкурентной среды, в проект алтайского перечня вошли 13 рынков. За редким исключением (к нему относиться производство молочных продуктов/, — прим. ИА REGNUM ) они относятся к сфере услуг.

Так, к социально значимым рынкам отнесены: туристические услуги; услуги дошкольного образования; услуги детского отдыха и оздоровления; услуги дополнительного образования детей; медицинские услуги; психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья; услуги в сфере культуры; услуги жилищно-коммунального хозяйства; розничная торговля; услуги перевозоки пассажиров наземным транспортом; услуг связи; услуг и социального обслуживания населения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, постановлением Правительства РФ от 05.09.2015 №1738-р регионам необходимо выбрать и утвердить перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации.

При формировании этого перечня рекомендовано, в частности, учесть рынки товаров и услуг несырьевого сектора экономики, рынки с высокой степенью передела и добавленной стоимости конечной продукции, имеющей экспортный потенциал и (или) возможность замещения импорта.

В Правительстве РФ полагают, что это позволит улучшить возможности конкурентного импортозамещения в регионах, поддержать отечественного производителя и существенно расширить линейку инструментов поддержки российских компаний на мировом рынке.