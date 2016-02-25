Питтсбург, США, 25 февраля, 2016, 13:06 — ИА Регнум. В США исследователи из университета Карнеги-Меллон (Питтсбург, штат Пенсильвания) взломали защищенную сеть Tor, после чего представили ФБР данные из нее о ряде преступников, сообщает Gizmodo.

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Исследователям удалось воспользоваться уязвимостью в Tor, обнаруженной после проведенной в 2014 году многомесячной атаки на сеть.

Представители ФБР ознакомились с результатами исследования и потребовали у сотрудников Карнеги-Меллон предоставить данные о некоторых преступниках, и ученые выдали ведомству реальные IP-адреса.

Злоумышленники были арестованы. Ранее создатели сети Tor утверждали, что ФБР заплатило университету $1 млн за возможность вычислить пользователей анонимной сети и исследователи начали хакерские атаки на сеть.