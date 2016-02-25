Ереван, 25 февраля, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Правительство Армении на заседании 25 февраля одобрило решение, согласно которому, в стране не будет взиматься НДС в размере 20% с физических лиц, импортирующих автомобили из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

gov.am Заседание правительства Армении

Как передает корреспондент ИА REGNUM, вопрос в повестку сегодняшнего заседания правительства включен не был, он был обсужден во внеочередном порядке по предложению премьер-министра Овика Абрамяна, который заявил, что в последнее время вопрос стал предметом активных обсуждений. «В течение последнего года правительство постоянно и активно вело обсуждения с партнерами из ЕАЭС по поводу устранения несовершенных механизмов НДС, которые являются основным препятствием торговли. Обсудив вопрос с президентом мы решили пересмотреть законодательство, регулирующее данную сферу», — заявил Овик Абрамян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля во время телемоста Ереван-Москва-Астана министр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая заявила: «У нас внутри ЕАЭС нетарифных барьеров де-юре нет. То есть, у нас четко в договоре прописано, что по отношению друг к другу мы меры нетарифной защиты применять не можем. В то же время, иногда мы выявляем такие барьеры, и достаточно часто, которые происходят из-за того, что или государства не полностью четко выполняют принятые нами решения, или где-то, до какой-то степени у нас нет достаточно четкой правоприменительной практики».

В качестве примера такого барьера, «который совершенно точно запрещен договором» Валовая назвала взимание НДС с физических лиц при импорте автомобилей. «У нас был такой барьер в Республике Казахстан, он был устранен. Но вот сейчас аналогичный барьер появился в Республике Армения», — заявила министр.

В ответ на обвинения Валовой замминистра финансов Армении Армен Алавердян в эфире Общественного телеканала заявил, что страна имеет право взимать НДС с импортируемых из стран ЕАЭС автомобилей, и она реализует и будет реализовывать это право. «В переходных положениях это право зафиксировано. Это один из наших важных источников доходов, и Армения не нарушала устав ЕАЭС», — сказал Алавердян.

Он также пояснил, что в 2015 году (с момента вступления в ЕАЭС — ИА REGNUM) из третьих стран было ввезено автомашин на сумму 22 млрд драм, что меньше показателя 2014 года почти на 20 миллиардов. Причиной, по мнению замминистра, является то обстоятельство, что вместо третьих стран автомашины импортируются в Армению из России. «В этом случае граждане не платят таможенные пошлины, но платят НДС, что не противоречит уставу ЕАЭС», — заявил чиновник.