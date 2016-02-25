Москва, 25 февраля, 2016, 12:45 — ИА Регнум.



ru.forwallpaper.com Перелёт

Греция активно развивает чартерные перевозки с Россией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля, об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов во время «круглого стола» в Госдуме. «Ежегодным дополнением к регулярным рейсам для компаний Аэрофлот и Olympic Air, служит большой перечень чартерной перевозки из Москвы, из Санкт-Петербурга и других городов России, в Салоники, на Родос и на Крит. В 2016 году запускается новая полетная программа на остров Родос», — сказал Сафонов.

«Стоимость чартерной перевозки заметно ниже регулярной воздушной перевозки. Мы приветствуем развитие и перевозки различными лоукостерами, в том числе греческими», — добавил он.

Привлечению российских туристов в Грецию будет способствовать также новая инициатива греческого правительства. «Греция отменяет сборы за посадку, взлет и стоянку воздушных судов во всех аэропортах, за исключением Афин. Эти меры будут действовать с апреля по декабрь, и они станут серьезным шагом для удешевления отдыха наших граждан в Греции», — подчеркнул Сафонов.