Вашингтон, 25 февраля, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Знаменитая американская рок-группа Metallica намерена выпустить альбом, в который будут включены песни, исполненные в печально известном зале Bataclan, сообщает The Guardian.

1wallpaperhd.com Metallica

Средства, вырученные от продажи альбома, пойдут на поддержку семей жертв и пострадавших от ноябрьских терактов в Париже. Альбом получит название «Свобода, равенство, братство, Металлика!», в него войдут девять песен группы, которые были исполнены в зале Bataclan 11 июня 2003 года в ходе тура в поддержку альбома «Праведный гнев» (St. Anger).

Напомним, что в ночь на 14 ноября в Париже была организована серия терактов. Местом одного из них стал концертный зал Bataclan, в котором террористы захватили заложников. Жертвами серии терактов стали около 500 человек, 130 из которых погибли.

Президент Франции Франсуа Олланд возложил ответственность за теракты на террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в России).