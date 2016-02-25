Степанакерт, 25 февраля, 2016, 12:34 — ИА Регнум. На состоявшемся первом заседании третьей сессии Национального собрания Нагорно-Карабахской Республики депутаты приняли ряд законопроектов, касающихся различных сфер жизнедеятельности страны. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте со ссылкой на пресс-службу Национального собрания НКР.

В частности, были одобрены законопроекты по внесению дополнений и изменений в закон НКР «О занятости», согласно которому граждане, являющиеся собственниками земли сельскохозяйственного назначения, а также инвалиды, могут быть вовлечены в специальные программы занятости. В сельских населённых пунктах планируется осуществить соответствующую пилотную программу, направленную на стимулирование занятости.

Изменения и дополнения были внесены также в законы «О социальных гарантиях лиц, занимающих государственные должности», «Об оплате, обслуживании и обеспечении безопасности Президента Нагорно-Карабахской Республики», «О торговле и услугах», «О фиксированных выплатах», «Об общественных организациях». В первом чтении были приняты законопроекты «О безопасности пищевых продуктов», «О государственном контроле над безопасностью пищевых продуктов», «О санитарии растений» и др.

Согласно внесённым в Уголовный кодекс Нагорно-Карабахской Республики дополнению и изменениям, некоторые правонарушения, ранее преследовавшиеся в административном порядке, будут отнесены к уголовным. В частности, вождение машины в нетрезвом состоянии лицом, лишённым водительских прав, а также отказ им от прохождения обследования на трезвость.

Национальное собрание почти единогласно (при одном голосе «против») приняло Гражданский кодекс Нагорно-Карабахской Республики.

Генеральный прокурор НКР Артур Мосиян и председатель Совета гражданской службы НКР Борис Арушанян выступили с отчётами о деятельности возглавляемых ими структур в 2015 году.

Депутаты задали вопросы премьер-министру республики Араику Арутюняну и членам правительства. Вопросы касались социальной, сельскохозяйственной, образовательной, здравоохранительной и других сфер.