Липецк, 25 февраля, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Заместителем главы администрации Липецкой области по вопросам ЖКХ и энергетики стал Александр Наролин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, соответствующее распоряжение подписал глава региона Олег Королев.

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Наролин работал заместителем гендиректора ОАО «Липецкоблгаз», директором филиала, советником гендиректора и начальником управления по работе с региональными компаниями и филиалами ООО «Межрегионгаз», гендиректором ОАО «Газоаппарат». С 2002 по 2007 годы занимал должность заместителя департамента ТЭК и ЖКХ, начальника управления ТЭК администрации Липецкой области. С июля 2007 года до нового назначения работал генеральным директором ОАО «Корпорация развития Липецкой области».

Ранее занимавший должность заместителя руководителя региона Руслан Губайдуллин, который был на этом посту с 2013 года, назначен советником главы региона.