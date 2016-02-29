Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 06:44 — ИА Регнум. В театре Долби в Лос-Анджелесе продолжают вручать «Оскары». Статуэтку за «Лучший документальный полнометражный фильм» только что получили Азиф Кападиа и Джеймс Гей-Рис, авторы фильма «Эми».

Эми Уайнхаус

Эми Уайнхаус

Картина проливает свет на жизнь певицы Эми Уайнхаус, одной из ведущих британских исполнительниц 2000-х годов, ушедшей из жизни в возрасте 27 лет. В фильм вошли видео из личных архивов семьи Эми, её друзей, около сотни интервью близких людей и коллег, неизвестные ранние записи песен.

Документалисты Азиф Кападиа и Джеймс Гей-Рис известны своей совместной работой над фильмом «Сенна» 2010, ленте об Айртоне Сенне, одном из лучших гонщиков за всю историю Формулы 1.

Эми Уайнхаус

Премьера «Эми» состоялась на Кинофестивале «Санденс"-2015, после чего фильм буквально объездил весь мир, побывав на киносмотрах в Карловых Варах, Каннах, Сиднее, Мюнхене, Эдинбурге, Иерусалиме и других городах. Как «Лучший документальный фильм» был удостоен Премий Европейской и Британской киноакадемий.

На соискание «Оскара» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм» были выдвинуты: