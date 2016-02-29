Документальный фильм про певицу Эми Уайнхаус получил «Оскар»
Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 06:44 — ИА Регнум. В театре Долби в Лос-Анджелесе продолжают вручать «Оскары». Статуэтку за «Лучший документальный полнометражный фильм» только что получили Азиф Кападиа и Джеймс Гей-Рис, авторы фильма «Эми».
Картина проливает свет на жизнь певицы Эми Уайнхаус, одной из ведущих британских исполнительниц 2000-х годов, ушедшей из жизни в возрасте 27 лет. В фильм вошли видео из личных архивов семьи Эми, её друзей, около сотни интервью близких людей и коллег, неизвестные ранние записи песен.
Документалисты Азиф Кападиа и Джеймс Гей-Рис известны своей совместной работой над фильмом «Сенна» 2010, ленте об Айртоне Сенне, одном из лучших гонщиков за всю историю Формулы 1.
Премьера «Эми» состоялась на Кинофестивале «Санденс"-2015, после чего фильм буквально объездил весь мир, побывав на киносмотрах в Карловых Варах, Каннах, Сиднее, Мюнхене, Эдинбурге, Иерусалиме и других городах. Как «Лучший документальный фильм» был удостоен Премий Европейской и Британской киноакадемий.
На соискание «Оскара» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм» были выдвинуты:
- «Эми» Азифа Кападиа и Джеймса Гей-Риса;
- «Земля картелей» Мэттью Хейнеман и Тома Йеллина;
- «Взгляд тишины» Джошуа Оппенхаймера и Синье Бирдж Серенсена;
- «Что случилось, мисс Симон?» Лиз Гарбус, Эми Хобби и Джастина Уилкса;
- «Зима в огне» Евгения Афинеевского и Дена Толмора.