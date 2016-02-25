Калининград, 25 февраля, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Необычное задержание провели сотрудники Калининградской областной таможни на российско-литовской границе. В пункте пропуска Советск-Панемуне изъято 34 килограмма янтаря, которые буквально плавали в бензине автомобиля марки Nissan под управлением калининградца.

Пресс-служба Калининградской таможни Тайник в бензобаке от народного умельца из «Кёнигсберга»

Инспектор, простукивая бензобак, обратил внимание на характерный звук, и предположил, что, кроме бензина, там могут находиться посторонние вложения. Было принято решение о демонтаже топливного бака.

Оказалось, что в баке вырезано прямоугольное отверстие, доступ к которому перекрывала жестяная заслонка, накрепко прикрученная шурупами. Открыв её, инспектор обнаружил полиэтиленовые пакеты с янтарём-сырцом мелких и средних фракций.

Товар изъят и направлен на экспертизу, автомобиль задержан, отметили корреспонденту ИА REGNUM в таможне.

ИА REGNUM уточняет, что на минувшей неделе депутаты Госдумы призвали внести поправки в уголовное законодательство, ужесточив преступения в сфере оборота янтаря. Если сегодня чёрных копателей ждет максимальное наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей, то при уголовной ответственности штраф возрастет до 3 млн рублей.

Более того, законодатели предлагают лишать янтародобытчиков свободы на срок до четырех лет, а если незаконная добыча янтаря сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере в составе ОПГ, то и на шесть лет.