Москва, 25 февраля, 2016, 12:22 — ИА Регнум. В связи с резонансом законопроект о приравнивании новостных агрегаторов к СМИ возможно обсудить на «круглом столе» в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по информтехнологиям Леонид Левин («Справедливая Россия»).

ИА REGNUM Коллаж. Сми

«В связи с общественным резонансом возможно обсуждение этого законопроекта на расширенном «круглом столе» в марте с привлечением экспертного сообщества», — заявил Левин.

Под действие законопроекта подпадут до 30 крупных компаний, в числе которых «Яндекс», Mail.ru, Google, Rambler, «ВКонтакте», «Спутник», Facebook, Twitter.

Законопроект предполагает внесение поправок в закон «Об информации, информтехнологиях и о защите информации», а также в КоАП, устанавливающих особый правовой режим для интернет-ресурсов, которые собирают, обрабатывают и распространяют информацию, и чья посещаемость превышает более 1 млн пользователей в сутки.

В случае принятия поправок новостные агрегаторы будут обязаны «проверять достоверность распространяемой общественно значимой информации», в том числе источником которой является СМИ. При этом предусматривается возможность внесудебного «принятия мер по пресечению распространения недостоверной информации» по жалобе уполномоченных органов, перечень которых должно будет определит правительство.

Предусмотрены и штрафы за нарушение норм — до 5 млн рублей.