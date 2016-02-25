Шанхай, Китай, 25 февраля, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Жители Шанхая активно обсуждают новую рекламную кампанию автоконцерна GM, в рамках которой в аквариум с карпами был помещен представительский седан Cadillac CT6.

vcg.com Cadillac CT6

В одном из торговых центров района Синьтяньди в Шанхае был установлен огромный аквариум, внутри которого находится автомобиль. Таким необычным способом американский автопроизводитель GM пытается привлечь внимание граждан КНР к своей новинке, пишет «Тайпин цичэ».

Продажи Cadillac CT6 начались в КНР в конце января 2016 г., задолго до старта продаж седана на территории США. Этот факт подчеркивает важность китайского рынка для американского концерна GM.

Стоимость нового Cadillac CT6 варьируется от 440 тыс. юаней до 670 тыс. юаней. Собирается новинка на совместном китайско-американском предприятии GM в Шанхае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время в КНР начнется сборка гибридных Cadillac CT6. Основными конкурентами Cadillac в КНР являются Audi, BMW и Mercedes-Benz.