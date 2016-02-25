Киев, 25 февраля, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Объем железнодорожных перевозок на Украине в январе 2016 года стал минимальным за последние 11 лет. Согласно официальной статистике, было перевезено 22,3 млн тонн — это на 13% (на 3,3 млн тонн) меньше, чем в январе предыдущего года. При этом по отношению к декабрю 2015 года грузоперевозки по ж/д упали сразу на 25%, — сообщает корреспондент ИА REGNUM.

rubaltic.ru Железнодорожные пути

По направлениям экспорт за последний год (январь к январю) упал на 23%, импорт на 4%, транзит — на 54%, внутренние перевозки выросли на 5%. В первую очередь, упал экспорт стройматериалов (-90%), зерна (-33%) и железорудное сырье (-17%), в транзите потери также на железорудном сырье (-65%), нефти и нефтепродуктах (-65%) и угле (-52%), а на коксе потери вообще составили 100%.

Наибольшие потери в январе 2016 года — железорудном сырье (-17%), стройматериалы (-59%), лом (-32%), нефти и нефтепродуктах (-30%)

Как отмечает в своем анализе «Центр транспортных стратегий», если экспорт ожидаемо падает на фоне достаточно объективных причин (неблагоприятная конъюнктура на мировых сырьевых рынках, ограничения в портах из-за погодных условий, запрет на экспорт в Россию), то потеря транзита не была неотвратимой: преимущественно транзит не пошел из-за задержки с согласованием скидок, без которых в украинских маршрутах нет никакой целесообразности.

Предприятия железнодорожного транспорта Украины стабильно сокращают перевозку грузов последние несколько лет — так, по итогам 2015 года по сравнению с 2014 годом объёмы упали на 9,4% — до 350 млн тонн, в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 11,1% — до 387 млн тонн.

Как заявил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM эксперт по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Кава, снижение объемов транзита грузов железнодорожным транспортом по территории Украины стало объективным следствием обострения отношений с Российской Федерацией.

«Сложность и непредсказуемость двухсторонних отношений вынудили грузоотправителей использовать альтернативные варианты доставки грузов. Это касается и перевозки сырья, и перевозки контейнеров. Российские компании, которые раньше довольно активно использовали украинские порты для отправки своего железорудного сырья, угля и нефти, с целью минимизации рисков начали их переориентацию на российские порты на Черном и Балтийском морях. После обострения ситуации в Донбассе и потери возможности проезда из Средней Азии в ЕС по кратчайшему маршруту, этот грузопоток из Казахстана также переориентировался на Белоруссию и потерян для Украины» — поясняет Кава.

По мнению эксперта, у Украины практически не было шансов избежать потерь грузопотока. Кроме того, подчеркнул он, очень сложно будет компенсировать потери.

«В сложившейся ситуации Украине очень сложно компенсировать потери в транзитных объемах. Главный коридор «Восток — Запад» сейчас по политическим причинам работает на своём минимуме. Альтернативный транскаспийский коридор из-за своей дороговизны и длины не особо интересен для транзитных перевозок даже из стран Средней Азии. В тоже время коридор «Север — Юг», не зависящий от украинско-российских отношений, серьезно проигрывает по объему грузопотоков коридору «Восток — Запад» и не может компенсировать даже части потерь», — заявил эксперт.