Южно-Сахалинск, 25 февраля, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске состоялся митинг, участники которого требовали привлечь внимание к недружественным действиям японцев, пропагандирующих на Сахалине непризнание суверенитета России над южными Курилами. В качестве организаторов акции протеста выступили 10 студентов, мероприятие было санкционированным, передает с места событий корреспондент ИА REGNUM. Митинг состоялся после консультации по проведению взаимных безвизовых обменов между жителями южных Курил и Японии, проходивших 25 февраля в гостинице «Пасифик Плаза». Присутствующие на мероприятии японские представители на улицу не выходили — как предполагают участники акции протеста, в целях личной безопасности.

NormanEinstein assumed Курильские острова

На консультациях по проведению взаимных безвизовых обменов между жителями южных Курил и Японии традиционно помимо программы обсуждаются проблемные моменты, возникающие из года в год. «Основным камнем преткновения здесь можно назвать распространение японскими организаторами пропагандистской литературы и сувениров, демонстрирующих непризнание суверенитета нашей страны над южными Курилами. При этом данные недружественные по отношению к России действия осуществляют общественные объединения «Ассоциация по вопросам северных территорий», «Союз бывших жителей Чисимских и Хабомайских островов», «Хоккайдская комиссия по связям с четырьмя северными островами», созданные с одной целью — пересмотр итогов Второй мировой войны и отчуждение от Российской Федерации части Курильского архипелага», — рассказал один из участников акции протеста.

По его словам, представители данных реваншистских объединений также прибыли на консультации в «Пасифик Плаза», что вызвало негодование активной части сахалинского населения. Молодёжь вышла с плакатами, требуя отказа от контактов с теми, кто не уважает историю и ведёт агрессивные действия против России. «Ассоциация» и другие реваншистские организации продолжают по сегодняшний день выполнять мероприятия, направленные на изменение территориальной целостности нашей страны, не принимая какого-либо иного варианта разрешения многолетнего вопроса, кроме как отчуждение от России южных Курил. В 2011 году члены «Ассоциации по вопросам северных территорий» сожгли российский флаг перед зданием нашего посольства. И это только один эпизод системной работы реваншистов по отторжению южных Курил и дискредитации внешней политики России», — напоминают участники акции протеста.

Они считают необходимым отказаться от взаимодействия с японскими реваншистами и, отдав проблему территориального размежевания на разрешение руководству двух стран, заняться углублением взаимопонимания в культурной, гуманитарной, научной отраслях.

Напомним, консультации по проведению взаимных безвизовых обменов между жителями южных Курил и Японии проходят ежегодно поочерёдно в городах Южно-Сахалинске и Саппоро в целях утверждения программы взаимных поездок. Безвизовые обмены реализуются на основе двусторонних соглашений МИД СССР и Японии от 14 февраля 1991 года, в которых сказано, что взаимные поездки осуществляются в целях углубления взаимопонимания и содействия таким образом решению вопроса территориального размежевания.

С российской стороны приём японских безвизовых делегаций осуществляет специально созданная на базе правительства Сахалинской области комиссия. С японской стороны основным организатором выступает «Ассоциация по вопросам северных территорий», созданная в сентябре 1969 года с целью расширения кампании «за возвращение северных территорий». С 1970 года при «Ассоциации» работает исследовательская группа, которая изучает вопросы истории формирования границ Японии с Россией и СССР.