Чебоксары, 25 февраля, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Мусорно-скандальная история разворачивается в Марпосадском районе Чувашии, где образовалась свалка из битых унитазов, раковин и умывальников. В Минприроды республики разбираются в обстоятельствах появления свалки, опровергая связь новых правил утилизации отходов с образованием данного захоронения, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Муниципальные чиновники заверяют, что захоронение санкционировано, и керамический бой в последующем будет использован для строительства дороги.

Ирина Павлова Свалка из туалетов

Курган из унитазов и умывальников образовался возле деревни Ельниково Шоршелского сельского поселения Марпосадского района. «Это просто огромная гора сантехнического туалетного мусора. Своими размерами она шокирует, при этом часть находится под снегом, поэтому даже страшно представить, что будет, когда снег растает», — сообщили ИА REGNUM очевидцы захоронения.

В Минприроды Чувашии заявили корреспонденту ИА REGNUM, что в курсе ситуации. «Разбираемся, что за отходы, как они там появились и санкционировано ли размещение отходов производства», — сказали, в частности, в министерстве. Ситуацию будут выяснять с выездом на место.

Глава Шоршелского сельского поселения Владимир Алексеев сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что размещение отходов производства санкционировано с администрацией поселения. «Во-первых, это не свалка, данное определение не подходит. Это временное хранение керамического боя — строительного материала, который мы размельчим и будем использовать для строительства дороги», — сказал, в частности, глава поселения, заверив, что «население знает», и жалоб от сельчан не поступало.

Со слов Владимира Алексеева, на строительство дорог в этом году в бюджете поселения заложено 178 тыс. рублей при годовом доходе поселения немногим более 5 млн рублей. «Много ли дорог можно построить на эти средства? Поэтому мы приняли решение использовать керамический бой», — пояснил глава Шоршелского сельского поселения.

Примечательно, что ранее в прессе прошла информация о том, что с территории завода в Новочебоксарске похитили унитазы — более 600 единиц, общая стоимость оценена в 1 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.