Красноярск, 25 февраля, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Красноярская студия «Агрессивного дизайна» разработала денежную банкноту для города Новосибирска номиналом 540 рублей. Проект вызвал неоднозначную реакцию публики.

vk.com Банкнота «540 рублей»

Как рассказал в интервью ИА REGNUM руководитель студии Евгений Татаринов, купюра была разработана в рамках проекта «Агрессивная география». «Проект существует уже около года, в его рамках мы хотели рассказать обществу о малоизвестных населенных пунктах либо о малоизвестных памятниках искусства, архитектуры, промышленности», — сказал он.

На купюре представлены памятник Владимиру Высоцкому и Октябрьский мост. «Номинал купюры основан на автомобильном коде региона, все цифры в аналогичных работах мы старались выбирать неслучайно», — пояснил Евгений Татаринов.

По словам дизайнера, реакция самих новосибирцев на такой художественный ход со стороны красноярской студии оказалась неоднозначной. Их мнения разделились пополам. «Кому-то это нравится, кто-то критикует без каких-либо оснований», — отметил Евгений Татаринов, добавив, что в рамках проекта «Агрессивная география» к теме Новосибирска больше возвращаться не намерен.

Многие комментаторы заявили, что Новосибирск нельзя считать «малоизвестным или небольшим населенным пунктом» и сочли данную работу оскорблением. Вот некоторые из отзывов в сети. «Интересно, Новосибирск малоизвестный, небольшой, или необычный населенный пункт? Звучало как оскорбление». «Нашли же как оскорбить… старались». «У красноярцев по весне опять что ли комплекс неполноценности обострился?»

«Первое, что вспомнилось — бессмертное «Ай, Моська! знать она сильна». Я, конечно, патриот своего города, но считаю глупым дискутировать по поводу этого троллинга, — сказал в интервью ИА REGNUM сотрудник музея города Новосибирска Константин Голодяев. — Это проявление ущербности. Причем, с обеих сторон. Чем обижаться, лучше отнестись к нему с юмором. Что, у наших креатива не хватает? Ну, нарисуйте дружеский шарж на тему Яра, пушки, которую заткнули стрелять потише, административного секонд-хенда или выплеска из Таймыра. Что, тем для фантазии мало? А если без юмора, а со сдвинутыми бровями, то факт: с 1925 по 1930 годы Новосибирск был центром Сибирского края, в состав которого вошли шесть губерний от Омска до Забайкалья. Это почти четверть территории нашей страны. Не так давно я уже вызвал коллег на «историческое соцсоревнование» по поводу «столичности» — претендентов пока не нашлось».

Добавим, что культурное соперничество двух крупнейших сибирских городов имеет давнюю историю. Одним из последних ее эпизодов стало размещение провокационной рекламы. Напомним, что в начале февраля на экране уличного монитора возле здания вокзала «Новосибирск-Главный» появилась реклама с лозунгом «Красноярск — главный». Ход пиарщиков, рекламировавших одну из красноярских радиостанций, был воспринят многими жителями Новосибирска как провокация.