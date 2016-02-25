Ярославль, 25 февраля, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Программа «Обеспечение жильем молодых семей» в Ярославле будет продлена до 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Ранее принятая программа должна была закончится в 2016 году. Согласно новой программе до 2020 года улучшить жилищные условия должны еще 775 семей, в то время как с 2003 года с помощью субсидии жилье приобрели всего около 1500 молодых семей.

ИА REGNUM

Рост числа вероятных участников программы обусловлен изменениями условий участия. Доля бюджетного софинансирования в приобретении жилья уменьшится, самим же семьям придется платить больше.

«В декабре 2015 года постановлением правительства области изменен процент субсидии, которая выплачивается из бюджетных средств. Теперь для семей, имеющих детей, она составит 35% (ранее — 50%), для семей без детей — 30% (ранее — 45%) от расчетной стоимости жилья», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Елена Волкова.

В связи с продлением программы будут внесены изменения в бюджет Ярославля, в 2016 году из него на эти цели будут направлены 61 млн рублей, в 2017 и 2018 — по 71 млн. В 2016 году сертификаты должны получить 84 ярославские семьи.

Программа предполагает частичную оплату приобретения нового жилья для семей до 35 лет за счет бюджетных средств. Чтобы участвовать в программе, семье нужно подтвердить нуждаемость в улучшении жилищных условий и платежеспособность.