Ростов-на-Дону, 25 февраля, 2016, 11:15 — ИА Регнум. 17-ю по счёту победу в российском гандбольном чемпионате одержали накануне игроки ГК «Ростов-Дон». На паркете в ростовском Дворце спорта подопечные Яна Лесли принимали «Динамо-Синара» из Волгограда. Итоговый счёт на табло — 32:28 в пользу дончанок, рассказали ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе ростовской команды.

vk.com/rostovhandball Голкипер ГК «Ростов-Дон» Анна Седойкина

Но победа досталась дружине Яна Лесли не так уж и легко. «Это была не лучшая наша игра. Я должен был поберечь некоторых наших гандболисток, ведь у нас довольно плотный график. Также хочу отдать должное команде соперника. Они отлично играли, не сдавались», — прокомментировал на послематчевой пресс-конференции игру подопечных наставник.

Рулевой ГК «Ростов-Дон» также выразил надежду на то, что его игроки помогут сборной России получить заветную олимпийскую лицензию.

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Отметим, что сейчас в чемпионате России для ростовчанок наступила пауза. 20-й тур состоится 24 марта. Коллектив Лесли поедет в Звенигород, где встретится с местной «Звездой».

На сегодняшний день «Ростов-Дон» единолично возглавляют турнирную таблицу. В активе команды — 34 очка. За ними на второй позиции следует тольяттинская «Лада» (26 очков), на третьей — «Динамо-Синара» из Волгограда (24 очка).