Виндхук, 25 февраля, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Носорог напал на автомобиль, в котором по Национальному парку «Этоша» (Намибия) путешествовали туристы. Животное дважды боднуло джип Toyota, пишет британская газета Daily Mail.

nur.kz Носорог и джип

Издание опубликовало видеосъёмку нападения носорога на стоящий автомобиль. Животное бросилось к машине, которая попала в поле его зрения, и боднуло джип в правый бок. Машина при этом сильно покачнулась. Затем, отойдя назад, носорог снова ударил бок машины рогом. После этого Toyota тронулась с места, и животное не преследовало её.

По данным издания, никто из находящихся в салоне не пострадал. Гид пояснил, что на территории парка подобные случаи — редкость.