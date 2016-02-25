Киев, 25 февраля, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Нововведения Facebook, связанные с альтернативными «лайками», вызвали сбой в программах, накручивающих число отметок «мне нравится», тем самым рассекретив многие аккаунты, среди которых оказался профиль министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Как пишут украинские «Вести», интересную тенденцию заметили пользователи соцсетей.

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Так, у главы МВД вместо привычных 1500 одобрений, которые еще несколько дней назад набирались за пару часов, после внедрения «продвинутых лайков» оказалось всего около 3-х сотен.

Такая же ситуация и у народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Сергея Лещенко — его посты в первые часы набрали около 700 вместо тысячи с лишним, как было ранее.

Как рассказал журналистам сотрудник одной из компаний, специализирующейся на продвижении в соцсетях, есть два способа накручивать лайки.

«Первый: нанимаются несколько тысяч живых людей, которым дают список блогеров, чьи посты нужно лайкать, — говорит источник. — Другой способ: заводить тысячи аккаунтов-ботов. Они работают круглосуточно в автоматическом режиме, но периодически соцсети устраивают массовые баны, и есть риск одним махом потерять всех своих ботов».

По его словам, алгоритмы ботов оказались бессильны к новшеству Facebook, поэтому эти программы сейчас бесполезны.

Напомним, 24 февраля Facebook ввел пять альтернатив лайку: теперь пользователи могут выбрать иконки, выражающие любовь, смех, удивление, грусть и злость. Это событие вызвало оживленную реакцию в социальных сетях.