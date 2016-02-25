Чжоушань, Китай, 25 февраля, 2016, 10:45 — ИА Регнум.



war.163.com «Сянтань»

24 февраля на верфях в г. Чжоушань состоялась торжественная церемония передачи ВМС НОАК новейшего ракетного фрегата «Сянтань».

Новый фрегат был спроектирован и построен в Китае. «Сянтань» представляет новое поколение китайских ракетных фрегатов. Длина судна составляет 140 м, ширина-16 м. Водоизмещение корабля превышает 4 тыс. тонн, пишет «Чжунго цзюньван».

«Экипаж полностью освоил управление фрегатом. Команда прошла годовое переобучение на корабль этого типа и совершила пробное плавание», — сообщил капитан фрегата «Сянтань» Дун Цянь.

«Сянтань» способен уничтожать надводные и подводные корабли потенциального противника. Корабль оснащен системой раннего предупреждения и зенитными орудиями. Остальное вооружение и тактико-технические характеристики фрегата засекречены.

Корабль был назван в честь одноименного города в провинции Хунань. В ближайшее время новейший фрегат заступит на боевое дежурство.