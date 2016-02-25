Москва, 25 февраля, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Сегодня, 25 февраля, у рубля есть все шансы ограниченно укрепиться, тем более что накануне иностранные валюты уступили ему почти весь свой дневной рост, считает старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Нефтяной рынок в ходе азиатской сессии не дает никаких сигналов, баррель символически подрастает.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль. Лупа

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«Сегодня рынки капитала будут ждать новой информации относительно стратегии заморозки суточной добычи сырья. Накануне стало известно, что Венесуэла подбирает дату и время для новой встречи согласных на инициативу. Это уже любопытно, так как круг поддержавших инициативу может расшириться. Пока же это более похоже на «кружок» по интересам», — сказала Бодрова.

«Вероятнее всего, российский сегмент валютного рынка сегодня будет торговаться с переменчивым настроением, так как четко выраженный драйвер отсутствует. Доллар США проведет дневные торги в диапазоне 74,90−76,90, при этом обе границы краткосрочного коридора будут подвижны. Среднесрочные рамки остаются нетронутыми и сохранятся, пока нефть не покинет узкого торгового диапазона. Если внешний фон изменится на позитивный и рынок найдет силы для продаж американской валюты, паре доллар/рубль будет необходимо закрыться ниже 74,90−75,00. Тогда появится определенная возможность на тест нижних уровней. Евро останется в рамках отметок 83,0−85,0 руб.», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, по данным Московской биржи, курс доллара расчетами «завтра» на 10:00 мск 25 февраля вырос на 0,46 рубля — до 76,17 рубля, курс евро — на 0,45 рубля — до 83,85 рубля. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,76% — до 34,15 доллара за баррель.