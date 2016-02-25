Ярославль, 25 февраля, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Ярославская область разработает схему очистки территории области — фундаментальный документ, на основе которого будет происходить утилизация мусора в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе. На совещании, посвященном этому вопросу, выяснилось, что область пока не готова к новым правилам переработки отходов, которые вступят в силу в 2017 году. Утилизацией мусора должен будет заниматься региональный оператор, а обращение с твердыми коммунальными отходами будет оплачиваться жителями отдельной строкой по тарифу, утвержденному властями региона. Областное правительство до сих пор не определило, какой департамент будет отвечать за эту сферу: жилищно-коммунального комплекса или охраны окружающей среды. Пока этим занимается департамент ЖКК.

ИА REGNUM

«Мы планируем выносить на торги схему очистки территории области. Это фундаментальный документ, вам будет представлено техническое задание на согласование. Все концептуальные решения там есть: математические, логистические, экономические. Обсчитана вся область на все потоки мусора на 25 лет вперед. Кроме затрат — 8 миллионов, которые стоит схема очистки, 8 миллионов будет стоить программный комплекс, который будет работать под регионального оператора», — сказал директор департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области Юрий Дударев.

Выбранный властями на конкурсе региональный оператор получит монополию на утилизацию твердых коммунальных отходов в области. С ним будут обязаны заключить договор все компании, у которых возникает такой мусор.

Депутаты Ярославской областной думы предложили правительству региона сначала разрабатывать общую концепцию обращения с отходами.

«В концепции мы ставим цели, к которым мы хотим прийти, а потом в территориальной схеме мы прописываем механизмы, как мы к этому придем. На мой взгляд, это два абсолютно разных документа. В концепции мы должны прописать, как мы будем проводить сортировку мусора: на этапе сбора у населения, либо мы понимаем, что люди не готовы. И в этом случае мы идем по более дорогому пути — строительству мусороперерабатывающих станций. Но в таком случае на жителей области ляжет дополнительная финансовая нагрузка», — сказал председатель временной комиссии по вопросам обращения с отходами, депутат Ярославской областной думы Александр Тарасенков.